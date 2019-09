Scholieren verspreiden kinderporno op WhatsApp, school boos: ‘Dit is verschrikkelijk’

UPDATEIn een WhatsApp-groep van leerlingen van het Dendron College in Limburg zijn pornografische afbeeldingen van kinderen aangetroffen. Dat heeft de school in een brief aan de ouders laten weten. Volgens een woordvoerder hebben de leerlingen van de onderbouw ontzettend veel spijt van hun acties. ,,Ze hebben totaal niet beseft waar ze mee bezig waren. Zulke afbeeldingen zijn natuurlijk verschrikkelijk.’’

Het Dendron College, een middelbare school met bijna tweeduizend leerlingen in meer dan honderd klassen, heeft de discutabele foto’s afgelopen week ontdekt. Het gaat om de zogenoemde digitale stickers, een relatief nieuwe functie op WhatsApp die vaker wordt misbruikt om kwetsende of discriminerende afbeeldingen te verspreiden.

In de brief aan de ouders laat de directie weten de afbeeldingen en discriminerende berichten ‘absoluut verwerpelijk’ te vinden. ‘Met deze leerlingen en hun ouders zijn we in gesprek gegaan en er zijn passende maatregelen genomen. Daarnaast bieden of zoeken wij hulp voor leerlingen en/of medewerkers die hier het slachtoffer van zijn. Ook is melding gemaakt bij de politie’, valt te lezen.

Kwajongensstreek

Volgens een woordvoerder van de school is de politie erg tevreden met de manier waarop er met de situatie is omgesprongen. Een leerling die wordt beschouwd als initiatiefnemer mocht een dag lang geen lessen volgen. Met hem en zijn ouders zijn indringende gesprekken gevoerd. Er is geen aangifte tegen hem gedaan en hij wordt ook niet van school gestuurd.

Hij en de andere leerlingen zijn zich rot geschrokken toen ze met de ernst van de afbeeldingen geconfronteerd werden. ,,Ze zagen het als een kwajongensstreek en hebben er ondertussen veel van geleerd’’, stelt de woordvoerder. De school gaat de komende weken extra aandacht besteden aan het gebruik van sociale media en de gevaren die daaraan kleven.

Ouderraad

De ouderraad is op de hoogte van het incident en stelt dat de directie serieus en adequaat heeft gehandeld. ,,Dit zijn foto’s die niet thuishoren op onze school en die we absoluut niet moeten tolereren. De leden van de ouderraad worden keurig op de hoogte gehouden en hebben inmiddels vernomen dat er al stappen in de goede richting zijn gezet.’

De Horster school benadrukt in de brief het belang van een veilige plek voor elk kind op school, maar ook online. Voor het Dendron College is de ontdekking een signaal om ook de ouders in te seinen.

De school doet een dringend beroep op de ouders met hun kinderen te praten over de gevaren van dit soort zaken op social media. ‘Wijs hen op wat strafbaar is, wijs hen op wat grenzen zijn van fatsoen, en leer hen om respect te hebben voor elkaar’, staat in de brief.