Scholieren van buitenlandse afkomst steeds vaker naar havo of vwo

Van de in Nederland geboren derdeklasleerlingen, die ook in Nederland geboren ouders hebben, zat vorig schooljaar iets meer dan de helft op een havo- of vwo-opleiding. Van de migranten in de Nederlandse samenleving geldt dat voor 35 procent, en tien jaar geleden nog 22 procent. ,,Vooral onder leerlingen met een Turkse of Marokkaanse herkomst nam het aantal dat havo- of vwo-onderwijs volgt relatief sterk toe”, stelt het CBS. ,,Onder leerlingen met een Nederlands-Caribische herkomst nam het aandeel iets af; in deze herkomstgroep is het percentage dat in het derde jaar havo of vwo doet het laagst.” Van de leerlingen met een Afghaanse of Iraanse herkomst zit een bovengemiddeld aandeel leerlingen op de havo of het vwo.