Scholieren hebben weinig met politiek en gelijke rechten

Hoe ze dat de leerlingen meegeven, mogen ze zelf weten. Juist daar schuurt het. Leraren houden vaak vast aan de bestaande boeken. Als bijvoorbeeld de staatsinrichting op het lesprogramma staat, haken ze daar op in om de scholieren meer te leren over de Nederlandse rechtsstaat en democratie. In andere landen als Noorwegen, Denemarken en Finland, waar de leerlingen het stukken beter doen, gaan leraren vaker met de leerlingen op excursie en houden ze bijvoorbeeld debatlessen.

Kritisch

Want ook de leerlingen zijn niet te spreken over het zogenoemde burgerschapsonderwijs dat ze krijgen. Ze vinden dat hun school er te weinig aan doet. Bovendien moeten de scholieren kritisch leren denken , maar ervaren ze weinig ruimte voor discussie . Ook hebben leraren te weinig oog voor meerdere kanten van een verhaal en voelen ze zich niet vrij om er een andere mening op na te houden.

Maar is dat erg? Wat zijn de consequenties van deze achterstand van Nederlandse leerlingen? ,,Nieuwe generaties jongeren moeten leren leven in een democratische samenleving, maar ze hebben weinig met politiek,’’ aldus Dijkstra. ,,Ze zeggen vaker dat ze bij verkiezingen niet gaan stemmen, zijn minder geneigd aan maatschappelijke activiteiten mee te doen en hechten minder waarde aan gelijke rechten voor mensen met verschillende achtergronden.’’

Thuissituatie

Omdat de Nederlandse leerlingen niet met sprongen vooruit zijn gaan, stellen de onderzoekers dat er hulp voor scholen moet komen. ,,Natuurlijk moeten ze de lessen zelf kunnen invullen, want in de grote steden is andere aandacht nodig voor diversiteit dan in de regio,’’ zegt Dijkstra. ,,Maar het is wel belangrijk dat de overheid aangeeft waarover het burgerschapsonderwijs in ieder geval moet gaan."