Scholen Oss staan stil bij spoorwegdrama

Bij islamitische basisschool Mozaïek startte iedere bovenbouwklas met een gesprek over het spoorwegdrama. ,,We hebben gekeken hoe het gaat met de leerlingen. De kinderen weten goed wat er gisteren gebeurd is. Daar hebben we dan ook gesprekken mee gevoerd", laat een woordvoerster weten. ,,In de onderbouw is dit een stuk lastiger. Deze kinderen weten wel dat er iets aan de hand is, maar weten niet precies wat."

Bea Vos, directrice van basisschool De Nieuwe Link, staat ook met haar leerlingen stil bij het verlies van de vier jonge kinderen. ,,Natuurlijk praten wij met onze leerlingen over gisteren. We willen graag weten wat de kinderen hiervan mee hebben gekregen en hoe zij zich hierbij voelen."

Ook bij De Nieuwe Link maakt het team van leraren onderscheid tussen de onderbouw en de bovenbouw. ,,In de onderbouw praten we op individueel niveau met de kinderen. Als kleuters vragen hebben, dan praten we er persoonlijk met ze over. Het kan namelijk zijn dat ouders die niet met jonge kinderen delen. En dat hoeft ook niet. Wij willen de ouders daar ook zeker niet in passeren."

Jeugdjournaal en kaarsjes

De bovenbouw van basisschool De Nieuwe Link kijkt vandaag klassikaal het Jeugdjournaal van gisteren terug. Daarnaast zijn in deze klassen wel groepsgesprekken en worden in sommige lokalen kaarsjes aangestoken. ,,De kinderen zitten er vol van. Veel van onze leerlingen kennen andere mensen die ook weleens met een ongeluk te maken hebben gehad en daar wordt uitgebreid over gesproken", laat de directrice weten.

Vos stuurt vandaag alle ouders een bericht over de gesprekken en gebeurtenissen op school naar aanleiding van het ongeluk. Ook bracht de school een steunbetuiging aan De Korenaer. Alle vijf de kinderen die betrokken waren bij het ongeluk, zaten op deze school. ,,Het is altijd ingrijpend en emotioneel als je afscheid moet nemen van kinderen. Maar als dat dan ook nog eens moet na zo'n ongeval, is dat onbegrijpelijk."