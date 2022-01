Schokkende vondst van wandelaar blijkt geen zeldzaamheid; vaker foetussen in container of park

Hoe gruwelijk ook, de vondst van een vondeling, babylichaampje of foetus in een container of parkje , zoals deze week in Den Haag, is geen zeldzaamheid. Sinds 2006 zijn er verspreid over het land tientallen gevonden. In Den Haag was het meest recente geval in 2015. Tot afgelopen dinsdag, toen een voorbijganger een niet levensvatbare foetus vond in het Uithofpark. ‘Het is altijd verdrietig.’