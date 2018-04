Schiphol zet zich schrap voor topdrukte

Zelfs bij het instappen wordt het passen en meten. Vanwege het gebrek aan gates en ruimte op het platform zal het vaker voorkomen dat vliegtuigen niet aan de slurf passen, en wordt het in- en uitstappen met bussen afgehandeld. Om de drukte in goede banen te leiden, heeft Schiphol een 'regiecentrum' ingericht waar de reizigersstromen begeleid worden. Dat gebeurt met extra camera's, maar ook met de 'bluetoothbakens' die over de hele luchthaven zijn verspreid. ,,Aan de hand van mobiele telefoons van passagiers kunnen we dan zien waar het druk is."



Ook de informatiestroom is verbeterd. Kon Schiphol vorig jaar online alleen vertellen welke dag druk was, nu kunnen reizigers de actuele wachttijden opzoeken.



Of de maatregelen voldoende effect sorteren, durft Hoekstra niet te beloven. ,,We zetten alles op alles om reizigersstromen in goede banen te leiden. Als iedereen zich goed aan de tijdschema's houdt, hoeft niemand zijn vliegtuig te missen. Maar we kunnen geen garanties geven. Bij zulke drukte is de kans nu eenmaal groter dat er ergens oponthoud ontstaat. We hebben voor alle mogelijke situaties scenario's opgesteld hoe we moeten reageren om de overlast zo snel mogelijk op te lossen'', zegt de operationeel directeur. ,,Bij opstoppingen zorgt Schiphol voor andere routes, desnoods buiten de terminals om. Dat hebben we al geoefend tijdens het paasweekend, toen het ook druk was. Toen is alles goed gegaan. We gaan de komende periode met vertrouwen tegemoet.''