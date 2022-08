Schiphol laat weer meer vertrekkende passagiers toe

Tips en trucs Koffercha­os vermijden? Zo pak je handbagage in voor drie weken vakantie

Om de kofferchaos op Schiphol te omzeilen kiezen reizigers het zekere voor het onzekere. Ze proppen hun hele hebben en houwen in een handbagagekoffer. Maar hoe neem je alles mee in zo'n klein ding? Expert en schrijver Liesbeth Rasker (34), die drie maanden door Indonesië reisde met slechts een rugzak en handtas, laat het zien in een inpaksessie.

27 juli