Schiphol kocht stikstofrechten van drie boerderijen die al niet meer bestonden

Schiphol maakte vorige week bekend voor vele miljoenen euro's de stikstofrechten van acht boeren in de omgeving te hebben opgekocht. De luchthaven heeft die stikstofruimte nodig om een nieuwe natuurvergunning te krijgen van de overheid. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt nu dat drie van de acht boerenbedrijven al niet meer actief waren en dus helemaal geen stikstof meer uitstoten.

Schiphol bevestigt tegen de krant dat de bedrijven niet meer actief waren. Ze zouden in het afgelopen jaar zijn gestopt. Een woordvoerder stelt dat Schiphol ook stikstofrechten kreeg aangeboden van een bedrijf dat al meerdere jaren dicht is. Daar ging de luchthaven niet op in.