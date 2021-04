Schietpartij bij winkelcentrum in Woerden, mogelijk vier schoten gelost

Hoe zijn laatste operatie (rond drugssmok­kel via Vlissingse haven) een undercover­agent te veel werd

25 april De undercoveragent die recent zelfmoord pleegde, meldde zijn baas in gewetensnood te zitten. Tijdens een geheime operatie bleef een vrouw avances maken. In plaats van hulp te bieden, dreigde zijn werkgever met een intern onderzoek. ,,Een chef die dit werk zou aanvoelen, had meteen een exitstrategie voor hem bedacht.’’