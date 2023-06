Scherpe kritiek op verbranden ‘klimaatneutrale’ biomassa: ‘Doorgaan is echt dramatisch’

Energieprofessor David Smeulders van de TU Eindhoven is evenmin voorstander van de Brusselse lijn om biomassa te blijven subsidiëren. Hij gelooft niet in een waterdichte certificering. ,,Het grote probleem is dat derde partijen dit moeten gaan doen. En door wie worden zij betaald? Door de industrie.” Dat is vragen om problemen, vreest Smeulders.



De professor begrijpt overigens best dat het wegvallen van Russisch gas voor een zoektocht naar alternatieve energiebronnen zorgt. Smeulders: ,,Kies dan bijvoorbeeld voor meer kernenergie. Doorgaan met bomenverbranding is echt dramatisch. Daar hoef je geen wetenschapper voor te zijn: met een beetje boerenverstand begrijp je dat we voor het opslaan van CO 2 elke boom hard nodig hebben.”



Uit de brief van minister Jetten blijkt echter dat hij deur open wil houden voor biomassa. Sinds die laatste term zo'n negatieve bijklank heeft gekregen, gebruikt het ministerie de term biogrondstoffen. ,,Het kabinet is ervan overtuigd dat in de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie in 2050 een belangrijke rol is weggelegd voor duurzame biogrondstoffen”, stelt Jetten.