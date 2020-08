‘Scherm ouderen en kwetsbaren af, zodat jongeren bewegingsruimte houden’

Regionale hittegolf na 18 dagen voorbij, vanaf vandaag is het gedaan met de zomerse warmte

23 augustus De buien en wind verdreven de warmte gisteren al uit ons land, maar toch werd het in het uiterste zuidoosten op de meeste plaatsen nog 25 graden of iets meer. Vanaf vandaag is het toch echt over met de pret. Het wordt volgens Weeronline nergens 25 graden en daarmee is de regionale hittegolf na achttien dagen voorbij. In Volkel, Eindhoven, Arcen, Ell, Hupsel en Maastricht duurde de hittegolf het langst.