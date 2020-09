Schandalig dat we in dit land wegkijken als het over seksueel geweld gaat

Tegenstan­ders coronabe­leid vallen wachtenden lastig bij GGD-teststraat Eindhoven

6:53 Activisten die het oneens zijn met het Nederlandse testbeleid hebben wachtenden bij een corona-teststraat in Eindhoven lastiggevallen. De twee demonstranten namen daarbij een foto van mensen in de wachtrij. De politie is op de hoogte gesteld.