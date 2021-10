Schakers doen niet mee aan NK na verloren kort geding om coronapas, kampioen ontbreekt

De zes Nederlandse topschakers die een kort geding hadden aangespannen tegen de Nederlandse schaakbond en de gemeente Hoogeveen zijn door de voorzieningenrechter in Haarlem in het ongelijk gesteld. Ze moeten daarom een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien om mee te kunnen doen aan het NK. Daarop hebben vier van de zes schakers, waaronder regerend kampioen Lucas van Foreest, laten weten niet deel te nemen.

Het toernooi in Hoogeveen begint morgen. De gemeente Hoogeveen heeft het NK schaken voor mannen en vrouwen als ‘evenement’ aangemerkt. Daardoor hebben alle deelnemers een geldige QR-code nodig en kan de verplichting ontstaan, voor deelnemers die niet zijn gevaccineerd, om zich dagelijks te laten testen op het coronavirus. Volgens het zestal is dat niet noodzakelijk en bovendien vinden de schakers dat de verplichting ten koste gaat van hun prestaties. ,,Schaakpartijen duren soms zes uur. Dan is het niet fijn als je je daarna nog druk moet maken om je test van de volgende dag. Gevaccineerde schakers hebben nergens last van. Zo creëer je een ongelijk speelveld", stelde kampioen Van Foreest (20) eerder al tegen deze site.

Wedstrijd

‘De voorzieningenrechter oordeelt dat het schaaktoernooi van dusdanig hoog niveau is dat het hier niet om een amateursporttoernooi gaat. De huidige regelgeving laat niet toe dat wedstrijden als deze worden georganiseerd zonder dat de deelnemers beschikken over een coronatoegangsbewijs. Een gemeente is bij uitstek gehouden deze regelgeving na te leven. Zij is immers het bevoegd gezag dat moet toezien op naleving van deze regelgeving’, staat in een schriftelijke verklaring.

‘De voorzieningenrechter is verder van oordeel dat de schaakbond het toernooi, dat al lang in voorbereiding is, niet op het laatste moment ergens anders hoeft te organiseren. Van de bond kan niet worden verlangd dat ze de belangen van een handvol schakers stelt boven de belangen van de schaakbond en de andere deelnemers.’

32 deelnemers

De KNSB heeft de schakers begin augustus uitgenodigd voor deelname aan het Nederlands kampioenschap, dat zal plaatsvinden van vrijdag tot zaterdag 23 oktober op een etage in het gemeentehuis van Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen heeft besloten om een coronatoegangsbewijs verplicht te stellen voor de 32 deelnemers van het schaaktoernooi.

Een andere speellocatie voor het toernooi werd geopperd als een mogelijkheid om de coronapas te laten vervallen, maar de schaakbond zag dat niet meer gebeuren. “Het is een NK, daar komt organisatorisch veel bij kijken”, zei advocaat Lex de Jager.

De andere vijf schakers die het kort geding hadden aangespannen zijn oud-kampioen Sergey Tiviakov, Sipke Ernst, Migchiel de Jong, Ivo Maris en Machteld van Foreest. Van de zes schakers hebben er vier, waaronder Van Foreest, laten weten vrijdag niet mee te doen, meldt Loek van Wely namens de Schaakbond.

Lucas van Foreest (20) liet eerder deze week optekenen dat hij zijn titel niet gaat verdedigden als het coronatoegangsbewijs van toepassing zou blijven.