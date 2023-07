Schadevergoeding tot 12.000 euro per afgedankte Stint, 5 jaar na dramatisch verkeersongeval

De ondernemingen moesten de Stint in 2018 plots van de weg halen na een vreselijk verkeersongeluk. Op 20 september kwamen vier kinderen op een Stint om het leven in Oss. Een vijfde kind en de begeleidster raakten zwaargewond. Er bleek geen definitieve oorzaak voor het ongeluk vast te stellen, maar de Raad van State bepaalde wel dat de minister geen toestemming had mogen geven om de ‘lichte’ Stint (800 watt) op de openbare weg te laten rijden. Onder meer omdat de technische keuring volstrekt onder de maat was.

Lees ook Elektrische bakfiets populair vervoersmiddel kinderdagverblijven

Om te krijgen waar je recht op hebt, moet je een ander opofferen. Alsof we in een Nederland­se remake van de Net­flix-se­rie ‘Squid Game’ zijn beland Directeur Emmeline Bijlsma (BK)

Dus moest de Staat een schadevergoeding betalen aan gebruikers van de Stint, bepaalde de hoogste bestuursrechter. De voorgestelde regeling daarvoor is nu klaar. Allereerst maken álle eigenaren aanspraak op een vast bedrag van 3500 euro als zij kosten hebben gemaakt om alternatief vervoer te regelen.

Daarnaast kunnen zij een tegemoetkoming krijgen voor de waardevermindering, die is ontstaan nadat de Stint van de weg werd gehaald en moest worden afgedankt. De hoogte van deze vergoeding is een percentage van de waarde, die afhankelijk is van het bouwjaar. Zo kan dit bedrag maximaal op 8500 euro uitkomen.

Aanvraagperiode nog onduidelijk

Voor zwaardere Stints (1200 watt) is er - buiten bovengenoemde standaardvergoeding - geen extra compensatie mogelijk, omdat de Raad van State niet heeft bevolen ook voor deze categorie de schade te vergoeden. Voor de Stint van 800 watt is een hogere vergoeding dan 12.000 euro nog wél een optie. Mits de gebruikers of eigenaren kunnen aantonen meer schade te hebben geleden dan op basis van de regeling wordt uitgekeerd.

Iedereen mag tot en met 21 augustus iets vinden van de voorgestelde compensatieregeling. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert die straks uit, al is nog onduidelijk binnen welke periode aanvragen kunnen worden ingediend. De regeling is samen met de kinderopvangsector en leasebedrijf Friesland Lease tot stand gekomen. Dat bedrijf uit Drachten had destijds zo’n 700 van de elektrische bolderkarren in bedrijf.

Voor de Stint van 800 watt is zelfs nog een hogere vergoeding dan in totaal 12.000 euro mogelijk Voorgestelde compensatieregeling

Kinderopvangbranche vindt regeling onacceptabel

De Brancheorganisatie Kinderopvang vindt de voorgestelde regeling voor Stint-eigenaren onacceptabel. ‘Ondanks dat we geen overeenstemming hebben, en zonder de gesprekken met ons fatsoenlijk af te ronden, heeft de minister besloten de regeling toch door te zetten.’

De club meldt ook: ‘Wij zullen ons beraden op onze vervolgstappen en roepen in ieder geval alle betrokken kinderopvangorganisaties op om de internetconsultatie te gebruiken om een reactie te geven.’

,,Het is oké”, zegt directeur Emmeline Bijlsma zuinigjes over het voorstel van de Staat om maximaal 12.000 euro te vergoeden per afgedankte Stint. Ze is wél woedend over iets anders: in de compensatieregeling staat ook dat - specifiek voor de zwaardere Stints - eigenaren akkoord moeten gaan met een zogeheten cessie. Dit betekent dat het ministerie het geld kan terugvorderen op een partij die aansprakelijk is voor het ongekeurd op de markt brengen van deze Stints.

Bijlsma spreekt van ‘een schandalige voorwaarde’ aan de schadevergoeding. ,,Om te krijgen waar je recht op hebt, moet je een ander opofferen. Alsof we in een Nederlandse remake van de Netflix-serie ‘Squid Game’ zijn beland. Als de minister zo nodig de fabrikant wil lastigvallen met een claim, moet hij zo stoer zijn die zelf aan te spannen en niet medewerking af te dwingen van partijen die dat helemaal niet willen.”

Volledig scherm De gloednieuwe BSO bus is de vervanger van de beruchte Stint © Stintum

BSO bus

Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat het gaat om een optie om de schade deels te verhalen op de partij die aansprakelijk is voor het op de weg brengen van de ‘zwaardere’ Stint van 1200 watt. Of die wordt uitgeoefend, staat nog niet vast.

In 2019 werd de Stint definitief van de weg gehaald en vervolgens scherpte de minister van Infrastructuur en Waterstaat de veiligheidsregels aan. Stintum, het bedrijf achter de Stint, ontwierp een bijna geheel nieuw voertuig dat in 2020 door het ministerie werd toegelaten tot de openbare weg in Nederland. De bolderkar om kinderen te vervoeren kreeg daarbij een nieuwe naam: de BSO bus.

Medewerkers in de buitenschoolse opvang kunnen hiermee volgens het bedrijf zelfstandig tien kinderen ophalen bij scholen. De kosten om een oude Stint om te bouwen naar een goedgekeurde versie bedragen voor de klant, vooral kinderopvangorganisaties, 3000 euro. Nieuw kostte de originele Stint ooit ruim 7000 euro.