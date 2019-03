Schade Zwitsers cruiseschip enorm na aanvaring met vrachtschip bij Nijmegen

De circa 160 passagiers, grotendeels met Zwitserse nationaliteit, konden met hulp van toegesnelde hulpdiensten snel worden geëvacueerd. Zij zijn opgevangen in het stadhuis van de gemeente Nijmegen. De schrik zit er goed in, zegt één van de passagiers in het stadhuis: ,,Het liefst zou ik nu direct terug willen naar Zwitserland.”

In de loop van deze ochtend kunnen de passagiers hun tocht richting het westen van het land vervolgen. Rond 10.15 uur is een vervangend passagiersschip de haven bij Nijmegen binnengevaren, waarmee de reizigers hun cruise kunnen voortzetten. Voor passagiers die even niet meer per schip willen reizen, zijn bussen beschikbaar.



Vanochtend is een begin gemaakt met het wegslepen van het cruiseschip. Het vrachtschip is al weggesleept en ligt aan de Waalkade.