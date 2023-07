Schade door onweer, storm en regen; brandweer redt gezin uit drijvende auto in Oldenzaal

Op diverse plaatsen in het land hebben regen, wind en onweer voor schade gezorgd. Straten stonden blank, bomen waaiden om en op sommige plaatsen sloeg de bliksem in. Weerinstituut KNMI, dat voor zes provincies code oranje afgaf, verwacht dat de buien in de loop van de avond via het noorden het land verlaten.

Vooral in het oosten van het land lijkt de storm veel schade te hebben aangericht. In Enschede en Hengelo waaiden bomen om. Daarbij raakt een aantal huizen zwaar beschadigd. De brandweer in Twente kreeg in korte tijd negentig schademeldingen. In Oldenzaal moest de brandweer ook in actie komen. Daar werden een vader en twee kinderen uit een drijvende auto gehaald, meldt dagblad Tubantia.

In de regio Zwolle liepen straten en kelders onder, omdat het ongeveer een uur lang zwaar regende. Ook uit Limburg komen meldingen over wateroverlast, bijvoorbeeld uit Spaubeek en Kerkrade.

Blikseminslagen leidden her en der tot brand in woningen. In het Groningse Haren leidde een vermoedelijke blikseminslag tot een grote uitslaande brand in een woonboerderij. Omdat de rook die vrijkomt over het Groningse dorp trekt, zijn inwoners met een NL Alert opgeroepen om ramen en deuren te sluiten. De brandweer rukte rond 18.00 uur uit naar de brand aan de Oosterweg, in het hart van het dorp.

Omdat de brand ‘volledig uitslaand’ is, werd al snel opgeschaald naar zeer grote brand. Op het moment dat de brand uitbrak, was er niemand thuis, zegt een woordvoerder van de brandweer. Volgens hem staat het huis ‘volledig in brand’. Het blussen gaat nog geruime tijd duren.

Ook in Berkel-Enschot (Noord-Brabant) werden twee woningen getroffen, en ook in Swifterbant (Flevoland) en Horst aan de Maas (Limburg) was het raak.

Code oranje

Het KNMI waarschuwde vandaag voor onweer, hagel en zware windstoten, vooral in het noorden en oosten van het land. Voor diverse provincies is code oranje afgegeven, voor Friesland, Drenthe, Overijssel en Groningen gold die tot 20.00 uur en in Gelderland tot 19.00 uur. In andere provincies was sprake van code geel.

Volledig scherm Ook op de Boulevard 1945 in Enschede waaiden meerdere grote bomen omver door de storm. © News United/Dennis Bakker

Verschillende festivals zijn zondag afgelast wegens het dreigende slechte weer. Onder meer het Awakenings Summer Festival in het Brabantse Hilvarenbeek en Bospop in het Limburgse Weert gingen niet door. Ook het Guilty Pleasure Festival in Amsterdam werd zondag afgelast. In de Efteling werden de buitenattracties zondagmiddag korte tijd gesloten. Omdat de bui snel overtrok, konden de attracties al gauw weer worden geopend, laat een woordvoerder van het pretpark in het Brabantse Kaatsheuvel weten.