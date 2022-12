Schaatsweer in aantocht: al eerste lokale ijsdag, tot en met eind volgende week behoorlijk koud

Er is schaatsweer in aantocht. De komende tijd wordt het aanzienlijk kouder, met nachtvorst. Ook neemt de kans op een ijsdag komende week toe. Dat is een dag waarop de temperatuur het gehele etmaal onder nul blijft. IJsbanen kunnen open, en mogelijk kan er ook op ondiep natuurijs worden geschaatst.

Afgelopen nacht vroor het op diverse plekken in het land ook al flink. Bij Eelde in Drenthe kwam de minimumtemperatuur uit op -6,6 graden en vlak boven de grond werd het zowaar -10 graden. De temperatuur kwam vandaag overdag niet boven het vriespunt uit en dat betekent de eerste lokale ijsdag van het winterseizoen 2022-2023. Die kwam tien dagen vroeger dan normaal in ons huidige klimaat, meldde Weerplaza in de namiddag. Tot de eerste officiële (landelijke) ijsdag is het nog niet gekomen omdat het kwik in De Bilt vandaag nog 2,2 graden was.

Verrassend koude nachten zoals in Eelde gaan we de komende dagen vaker zien. Vooral ook omdat de kans op mist afneemt. Hoeveel het precies gaat vriezen hangt af van de bewolking, zegt weerman Wouter van Bernebeek. ,,Als het ‘s nachts helder is, kan het veel kouder worden. Dan zijn temperaturen tussen de -5 en -7 mogelijk. Maar als het bewolkt blijft, zoals in het zuiden van het land vannacht, dan vriest het veel minder.”

Schaatsbond hoopt volgende week op natuurijs

De Nederlandse schaatsbond KNSB hoopt dat volgende week op natuurijs geschaatst kan worden. ,,In 2021, midden in coronatijd, hebben we gezien hoe half Nederland gek werd omdat er natuurijs lag”, zegt Jurre Trouw, manager sportparticipatie van de KNSB. ,,Maar laten we wel voorzichtig zijn en niet te vroeg het ijs opgaan. Ons advies: houd goed in de gaten wanneer de natuurijsbanen van onze clubs opengaan. Daar kun je altijd veilig schaatsen.”

De KNSB heeft op schaatsen.nl een overzicht staan van aangesloten clubs die een natuurijsbaan hebben.

Overdag wordt het dit weekend rond het nulpunt, misschien net erboven als de zon schijnt. 's Nachts wordt het tussen de -2 en -6. Na het weekend volgen waarschijnlijk meer opklaringen en dan kunnen de minima ruim onder de grens van -5 graden uitkomen. ,,Overdag wordt het meestal 0 of +1 graad, maar van dooi zal niet of nauwelijks sprake zijn”, voorspelt de weerman. De lucht wordt in toenemende mate namelijk droger en daardoor gaat het dauwpunt omlaag.

Schaatsweer

Kunnen we met zijn allen de ijzers al uit het vet halen, nu het gaat vriezen? ,,Het is in elk geval koud genoeg voor de schaatsbanen om open te kunnen, vooral in het noordoosten en oosten van ons land. Voor echt natuurijs is het nog even afwachten hoe koud het daadwerkelijk wordt”, zegt Bernebeek. ,,Plus: normaal gesproken heb je in deze tijd van het jaar veel ondergelopen weilanden die heel makkelijk bevriezen. Maar het heeft niet veel geregend afgelopen tijd, dus die zijn er nu niet.”

Ondiepe sloten en vennen zouden na een paar nachten van -5 tot -7 wel geschikt zijn: ,,Er is een kans dat we komende week op verschillende plaatsen kunnen schaatsen, maar dan wel echt op ondiep water.” Voordeel is dat er weinig wind staat - niet alleen vandaag en in het weekend, maar naar verwachting ook volgende week. Dat bevordert de ijsgroei.

Sneeuw

De kans dat het koude weer ook voor sneeuw zorgt is echter klein. In het noordwesten kunnen morgen winterse buien vallen, en dan is het ‘echt niet uitgesloten dat het even wit wordt’. Maar volgende week zit Nederland ‘te ver in de koude lucht’, legt Bernebeek uit. Neerslag - en dus ook sneeuw - valt over het algemeen op het grensgebied tussen warme en koude lucht. Dat punt ligt volgens de huidige verwachtingen komende week boven Frankrijk. ,,De verwachting was aanvankelijk dat het front dicht bij ons land zou liggen, maar dat lijkt nu toch zuidelijker te zijn.” Desalniettemin is het niet uitgesloten dat er plaatselijk wat sneeuw valt.

