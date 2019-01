Schaatsijs en sneeuw smelten in rap tempo weg

Geniet nog even van de sneeuwpret en het schaatsijs, want vanaf vanmiddag smelt het in rap tempo weg. Na een week met vrieskou doet zachte lucht vanaf de Atlantische Oceaan een aanval om ons land te veroveren. Dit gaat niet zonder slag of stoot, want er valt regen en regionaal ook sneeuw. De vrijdagavondspits kan druk verlopen.

Vooral in het oosten en noordoosten kan vandaag enige tijd sneeuw vallen. Weerplaza verwacht dat er vanmiddag 1 tot lokaal 3 centimeter kan vallen, maar dit gebeurt niet overal. ,,Lang kunnen sneeuwliefhebbers niet genieten van verse sneeuw, want uiteindelijk valt overal regen.”

Vanuit het westen trekt later vanochtend en vooral vanmiddag een gebied met neerslag over het land. Op veel plaatsen ligt de temperatuur dan rond nul, waardoor neerslag tijdelijk als (natte) sneeuw valt. ,,In het zuiden, midden en westen zal winterse neerslag snel overgaan in regen als zachte lucht ons land binnendringt, maar in het oosten en noordoosten geeft de winterkou zich niet zomaar gewonnen", stelt meteoroloog Wilfred Janssen. ,,Omdat de kou in het oosten en noordoosten blijft ‘plakken’, valt daar gedurende enige tijd sneeuw. Tegen de avond moet ook de koude lucht in het oosten en noordoosten zich gewonnen geven en dan valt ook daar uiteindelijk regen.”

Drukke vrijdagmiddagspits

Vanwege de sneeuwval kan de vrijdagmiddag- of avondspits in het oosten en noordoosten van het land rommelig verlopen. Op veel plaatsen in deze regio’s zal er sprake zijn van langzaam rijdend verkeer en mogelijk ook veel files als gevolg van de sneeuwval. In het westen, midden en zuiden valt tijdens de spits weliswaar geen sneeuw, maar kan het druk worden door regenval.



Ook moet er overal in het land rekening worden gehouden met gladheid door opvriezen van nat wegdek door een koude ondergrond. Janssen: ,,Dit gebeurt echter zeer lokaal en vooral op de plaatsen waar het de afgelopen dagen het koudst is geweest.”

Op het punt dat de vorst wordt verdreven en de (natte) sneeuw overgaat in regen, kan er plaatselijk een korte tijd ijzel vallen. Dit kan tijdelijk voor verraderlijke gladheid zorgen. ,,Omdat ijzel vrij snel wordt opgevolgd door regen, zal gladheid door ijzel ook weer snel verdwijnen. De grootste kans op ijzel is in het oosten en noordoosten van het land", aldus Janssen.

Over en uit met schaatspret

Vanochtend kan er nog op veel plaatsen op ondergelopen skeelerbanen en ondiepe schaatsbanen worden geschaatst, maar vanaf vanmiddag is het over en uit met de schaatspret. De temperatuur loopt uiteindelijk overal op tot boven nul en (natte) sneeuw en regen zullen de ijsvloeren zeer snel slecht worden. ,,Als je dus nog een baantje wil schaatsen, moet je vandaag snel zijn.”

Ook in het weekend valt nu en dan regen bij temperaturen tussen 5 en lokaal soms 8 graden. Zondag kan het later op de dag vooral aan zee ook onstuimig worden met veel wind. ,,Van winter naar herfst in een paar dagen!”