We reden ook wel op het ijs in Pesie’s Zwembad, in de Sint Ansfridusstraat, dat inmiddels heeft plaatsgemaakt voor woningen. De maan scheen, af en toe vloog er in die winter een V1 of V2 over, de geheime wapens waarmee een wanhopige Hitler op het nippertje de oorlog dacht te winnen. Wij kinderen stonden stil, luisterden gespannen. Want die krengen landden meestal te vroeg, met een enorme knal.



Mijn grootmoeder kon ook schoonrijden. Er is een foto van haar, snoezige jonge vrouw met een bontmofje voor haar buik. Ze draaide rondjes en achten, al of niet met een onbekende jongeman aan haar arm. Ze heeft zelfs weleens een prijs gewonnen. Mijn opa reed hard, met zijn armen op de rug imiteerde hij Jaap Eden, onze vaderlandse schaatsheld. Gisteren zag ik bij DWDD nog beelden van de Noorse Sona Henie, heel eng. Ze kreeg een handkus van Hitler, hetgeen haar voor de rest van haar schaatsleven op verdachtmakingen kwam te staan.