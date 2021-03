Satirische site haalt artikel over Urk offline na bedreigingen

Persvrijheid

Nieuwspaal besloot daarop het artikel te wissen en kwam vandaag met een reactie op de bedreigingen. ‘De koffie is hier heerlijk, maar daar is het deze lieden vast niet om te doen. Hoewel het ‘slechts’ gaat om een satirisch artikel, nemen we de bedreigingen zeer serieus. We zien persvrijheid en vrijheid van meningsuiting als belangrijke waarden in ons land, maar de veiligheid van onze redactie staat voorop. Daarom hebben we helaas moeten besluiten om het artikel te verwijderen. Kennelijk is een overduidelijk komisch bedoeld artikel al voldoende om de Urkers in woede te laten ontsteken.’