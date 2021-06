Satellietbeelden en getuigen zijn duidelijk: Bukraket afgevuurd vanuit dit landbouwveld

coronavirus LIVE | Ziekenhui­zen behandelen steeds meer patiënten zonder corona, veel Nederlan­ders ‘durven niet naar prikloca­tie’

13:43 Mensen die geboren zijn in 1999 en 2000 kunnen met ingang van donderdag een afspraak maken voor een coronavaccinatie, maakte Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bekend. Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Wie zich wil laten inenten kan daarvoor een afspraak maken via de site coronavaccinatie-afspraak.nl. Telefonisch een afspraak maken is ook mogelijk. Ze kunnen vervolgens terecht bij rond de 140 vaccinatielocaties van de GGD.Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.