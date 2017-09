Sara’s oma was de eerste die haar liet staan

Kippenvel

Yvonne en ik kijken elkaar aan. ,,Weet je nog?’’, zegt Yvonne. ,,Een half jaar geleden zakte Sara zonder onze steun volledig in elkaar tijdens deze oefening.’’ Ik krijg kippenvel als ik me realiseer hoe groot het verschil is. Sara heeft ook een aantal hulpmiddelen om haar kracht en stabiliteit te oefenen. Zo ‘loopt’ ze in een soort loopwagen door de kamer om haar beenspieren te trainen. De wieltjes rollen heel licht over onze gladde vloer en Sara geniet van de bewegingsvrijheid. Zelf bepalen waar je heen gaat, is goud waard voor een tweejarige peuter die de wereld wil ontdekken. Soms roepen we dat ze haar voeten goed moet neerzetten, want ze heeft de neiging zich met de bovenkant van haar voeten af te zetten. Ze luistert meteen. De stapjes door de kamer lukken omdat het grootste deel van haar gewicht door het stoeltje wordt opgevangen en omdat ze wordt ondersteund door gespen rond haar middel.

Speelgoedstofzuiger

Sara vraagt vaak of we haar in de loopwagen zetten. ,,Lopen oefenen!’’, roept ze dan. Maar het allermooiste is dat het voor haar eigenlijk geen oefenen is. Het is spel. Ze brengt boekjes van de bank naar de eettafel of gooit een papiertje in de vuilnisbak in de keuken. Van tante Zik kreeg ze een schoonmaaksetje en sindsdien maakt ze alle hoekjes van de woonkamer schoon met haar speelgoedstofzuiger.