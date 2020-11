Sanquin gaat de regels voor plasmadonaties door homoseksuelen versoepelen

Per wanneer plasma kan worden gedoneerd is nog niet duidelijk, zo zegt een woordvoerder van Sanquin. Maandag staat een gesprek gepland over het onderwerp met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en homobelangenorganisatie COC en patiëntenverenigingen. Volgens de zegsman is over een maand of twee duidelijk wanneer deze verandering in kan gaan.