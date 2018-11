Sandra redde Jip de kip uit kunstproject: diefstal of heldendaad?

Heeft Sandra van de Werd in januari 2016 een heldendaad verricht of diefstal gepleegd toen zij een kip meenam uit de Academie voor Theater en Dans? De kip hoorde bij een kunstproject: studenten mochten stemmen of ze geslacht zou worden of niet. ,,Stel dat het een puppy was geweest?’’

Je zou zeggen: eenvoudig zaakje. Sandra van de Werd (55) liep in januari 2016 de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam binnen en nam een levende kip mee die niet van haar was. Diefstal. Klaar. Toch buigt de meervoudige kamer, drie rechters maar liefst, zich morgen over de zaak. Want: bij de diefstal van ‘Jip de kip’ komt een principekwestie van jewelste om de hoek kijken.

Kantine

Jip was namelijk onderdeel van een kunstproject van Rick Busscher. De jongeman had een hobbykip van zijn opa meegekregen om in een ren in de kantine te zetten en studenten te laten stemmen: moet Jip geslacht worden of mag ze blijven leven? Een project om mensen bewuster met voedsel laten omgaan. Maar toen Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp dat zag, aarzelde ze niet lang.

,,Er zijn andere manieren om mensen ergens bewust van te laten worden. Daarvoor hoef je geen dier te slachten. Rick zei zelfs dat hij hoopte dat mensen vóór slachten zouden stemmen. Hij vond dat ze dat maar eens moesten zien. Ik heb een dierenvervoertas gepakt, ben de kantine ingegaan en heb de kip meegenomen en een visitekaartje en vegetarische kipstukjes achtergelaten’’, vertelt Sandra. ,,Iemand van de academie kwam achter me aangerend. Ik liep met een kip dus ik was snel ingehaald. Zo liepen we een uur over straat want ik wilde de kip niet teruggeven en zij niet met mij in gesprek. Uiteindelijk ben ik daardoor aangehouden.’’

Bijna drie jaar later gaat de rechtbank in Amsterdam zich dan eindelijk buigen over de zaak. De hamvraag is: redde Sandra een dier in nood of is ze gewoon een dief? Een lastige vraag. ,,In de wet staat dat je een dier alleen voor redelijke doeleinden in zijn welzijn mag benadelen. Veeteelt bijvoorbeeld. Daar hoort geen stemming bij of ze geslacht moet worden of niet’’, zegt Sandra, die overigens niet heeft afgewacht welke kant de stemming op ging. ,,Maar stel dat het niet om een kip maar om een puppy was gegaan, dan was het land in rep en roer geweest.’’

Hamsters

Het is niet de eerste keer dat Sandra zich hard maakt tegen ‘dierenmisbruik’ vermomd als kunst of cultuur. Ooit sleepte ze kunstenares Tinkebell voor de rechter omdat zij doelloos hamsters in een plastic hamsterbal liet rondtollen. Tinkebell werd toen, in 2011, overigens vrijgesproken van marteling. Maar dat was nog vóórdat de Wet Dieren was ingegaan (2013). Ook voert Sandra al tijden actie tegen een pinkstertraditie op Schiermonnikoog waarbij een haan in een mand in een 18 meter hoge mast wordt gehesen om daar drie dagen te blijven.

Rick Busscher houdt zich ondertussen gedeisd bij de stichting Dutch Culture in Amsterdam en stuurt iedereen een mail dat ‘de Academie’ het woord voert. Woordvoerder Fokke Uiterwaal laat weten dat het project de bedoeling had mensen bewuster over eten en dierenleed te laten nadenken. ,,Er is juist door dit project een hele discussie op gang gekomen binnen de school over het eten van dieren.’’

De meeste stemmen gingen overigens naar ‘laten leven’. Jip zou het dus overleefd hebben. ,,Maar of Rick de kip echt zou hebben geslacht als het anders was gegaan en als hij niet was gestolen, wil hij zelf niet zeggen’’, zegt Uiterwaal. ,,Dat ligt ook besloten in het kunstproject.’’