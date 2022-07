Sander (24) heeft meer dan honderd tumoren in zijn lijf en gaat tóch de Vierdaagse lopen

Overleden boer Jan (47) was vastgebon­den bij overval: ‘Uitgekozen omdat hij alleen woont?’

Slachtoffer Jan van Mullekom (47) was vastgebonden of gekneveld tijdens de gewelddadige overval in Helenaveen. Zondag overleed hij aan zijn verwondingen. In het dorp blijven ze achter met veel verdriet en vragen.

7:23