Samir zat maanden vast, nu wast hij de auto van Wendy van Dijk: 'Dacht dat ik stoer was’

Zes agenten doen boekje open over racisme binnen politie: ‘Stel je voor, onze aap in een kooi’

Ze houden rekening met ontslag of zijn al weg: zes agenten doen in de documentaire De blauwe familie een boekje open over racisme en discriminatie binnen het politiekorps. ,,Wij waren ‘het allochtonenklasje’. Na de voorstelronde kwamen de grappen al: ‘Met boeven vang je blijkbaar boeven.’”

20 mei