Saïd Razzouki voor het eerst aanwezig bij Marengo-proces: ‘Ik heb geen belang om iets te zeggen’

Saïd Razzouki, met Ridouan Taghi de hoofdverdachte in het Marengo-proces, verscheen dinsdag voor het eerst sinds zijn overlevering vanuit Colombia in de rechtszaal. Niet dat hij van plan was om een verklaring af te leggen, want Razzouki hield zijn mondkapje demonstratief op. ,,Ik heb geen belang om iets te zeggen.”

Het liquidatieproces Marengo schoot dinsdag na een pauze van drie maanden weer in gang. De Amsterdamse rechtbank wilde met de advocaten van Saïd Razzouki (49) bespreken hoe zijn strafzaak verder zal gaan. De inhoudelijke behandeling van het proces was namelijk al begonnen, toen de voortvluchtige Razzouki in Colombia werd aangehouden. Zijn uitleveringsproces duurde bijna anderhalf jaar en uiteindelijk werd hij afgelopen december aan Nederland uitgeleverd. Zijn advocaten Mark Dunsbergen en Robert van ‘t Land hebben aangegeven maanden nodig te hebben om zich in te lezen in de vele tienduizenden pagina's van het strafdossier.

Advocaten Razzouki: ‘Hard bezig met ons werk’

Inmiddels hebben de advocaten al veel kunnen lezen, maar klaar zijn zij nog lang niet. ,,Het is een enorme klus. We zijn er hard mee bezig. We kunnen op dit moment dus nog niet aangeven welk nader onderzoek er nodig is. Wel kunnen we al aangegeven dat we de kroongetuige graag willen horen”, zei Dunsbergen. Ook zei hij het vervelend te vinden dat het laptopverbod in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught nog geldt, wat inhoudt dat advocaten hun eigen laptop (met daarop het dossier) niet mee mogen nemen. Ervaring met de aangeboden oplossing, een beveiligde usb-stick op een laptop van de gevangenis, hebben de advocaten nog niet. ,,Dus we moeten zien hoe dat zal gaan.”

Dan is er nog een bijkomend probleem, dat er voor zorgt dat er verdere vertraging is ontstaan. ,,De leesbril van cliënt is tijdens de overdracht vanuit Colombia gesneuveld. Het klinkt misschien triviaal, maar het betekent dat hij zijn eigen dossier niet kan lezen”, stelde Dunsbergen. Het probleem speelt volgens de advocaat al drie weken. ,,Even een bril regelen is erg moeilijk, zo blijkt.” Onlangs is er een opticien langs geweest in de EBI om de ogen van Razzouki op te meten.

Razzouki: ‘Ik heb geen belang om iets te zeggen’

Razzouki zelf gaf aan weinig te melden te hebben. Tijdens de zitting leunde hij achterover in zijn stoel, de armen over elkaar. Zijn mondkapje hield hij op en hij was niet van plan om veel te zeggen. ,,Alles wordt opgenomen. Ik heb geen belang om iets te zeggen.” Ook tijdens verhoren met de recherche bleek hij weinig spraakzaam. Op advies van zijn raadsmannen heeft hij slechts één antwoord gegeven: zwijgrecht. Volgens de advocaten is het nog te vroeg om te zeggen of dat in de nabije toekomst gaat veranderen.

Dinsdagmiddag gaat de rechtbank verder met de zaken tegen de andere verdachten. Dinsdag was het ook de eerste keer dat de Landmacht hielp met de beveiliging van het proces rondom de Bunker in Amsterdam. Dit om de druk op de politie iets te verminderen, omdat de beveiligingsoperatie veel mankracht kost.