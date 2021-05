Sabri (42) zonder benen en arm moet vier hoog naar boven kruipen in complex zonder lift: ‘Waarom helpen ze mij niet?’

Toen hij jong was, was dat volgens hem niet zo'n probleem. Met zijn ene linkerarm kon hij zich aardig omhoog slepen op de trap. Maar nu hij wat ouder is en zijn gewicht is toegenomen, gaat dat steeds lastiger. ,,Ik woog vroeger 55 kilo en nu 74, dus het is moeilijk’’, legt hij uit. Om boven te komen, is er veel kracht nodig. ,,Ik doe het rustig aan. Bij iedere verdieping rust ik even uit. Alles bij elkaar ben ik zo’n 15 minuten bezig om boven te komen.’’