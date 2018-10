'Ryanair schoffeert zowel passagiers als personeel met sluiting basis Eindhoven'

Jarenlang wierf Ryanair doelbewust mensen in het ene land, gaf hun een Iers contract en plaatste ze in een ander land op een basis. Zodra iemand zijn mond opentrok werd gedreigd met overplaatsing. En nu iedereen in opstand komt, sluit Ryanair de basis. Alles om maar niet te hoeven onderhandelen over fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.



Midden in de crisis maakte de lowbudgetmaatschappij enorme winsten, vooral door de personeelskosten te drukken. Piloten moesten betalen om te mogen werken, om zo de wettelijk verplichte vlieguren te halen.



Bij ziekte kreeg je geen loon, want volgens Ryanair hoeft dat niet in Ierland. Ryanair koos de wetten uit die haar het beste uitkwamen. Dit trucje paste de maatschappij in heel Europa toe.