Ruzie over zes ingevroren embryo's van topspringpaard en ‘beste hengst ter wereld’

Ze liggen ingevroren en veilig opgeborgen bij de paardenkliniek van de universiteit Utrecht: 6 embryo's die in potentie kunnen uitgroeien tot springpaarden van internationaal grand-prixniveau. Maar wie is wettelijk gezien eigenlijk de eigenaar? Twee ruziënde handelaren in paardenembryo's vechten gooiend met modder hun conflict daarover uit via de rechter. De inzet is hoog, want een bevruchte eicel is zomaar 20.000 euro waard.

Zijn Facebookpagina verraadt nul passie voor paarden, maar sinds begin oktober is Adel Yamout - hij woont in Canada - handelaar in paardenembryo's en eigenaar van Dutch Equine Reproduction bv in Den Haag. Een van zijn eerste wapenfeiten moet meteen uitgroeien tot een grote slag. Hij koopt van een Estlands fokbedrijf het recht om eitjes te oogsten van voormalig internationale springmerrie Oak Grove’s Heartfelt. Het begin van een onverwacht conflict met de Vlaamse onderneming Mares of Macha, dat eveneens paardenembryo's op de markt brengt.

Merrie Oak Grove’s Heartfelt heeft klasse papieren. Tot 1,60 gesprongen in de top van de springsport en onder meer gereden door de Zweedse olympisch ruiter Rolf-Göran Bengtsson. Het paard wordt vanuit Duitsland naar de universiteit van Utrecht gebracht, eicellen worden opgezogen en vervolgens in een Italiaanse kliniek samengesmolten met zaadcellen van Cacco-Blue: in 2019 uitgeroepen tot beste hengst van de wereld. Totale kosten voor Dutch Equine Reproduction: 38.006,97 euro Een investering die de Canadees van Libanese afkomst graag verzilverd ziet als hij de embryo's op de veiling kan brengen.

Olympische droom

,,Met deze handel verkoop je een droom. De droom om een olympisch kampioen binnen te halen. Daar wordt flink voor betaald”, lichtte zijn advocaat Robert van den Broek dinsdag toe bij de rechtbank Midden Nederland.

Maar wat blijkt: de embryo's kunnen helemaal niet vrijgeven worden, omdat het Vlaamse fokbedrijf Mares of Macha er beslag op heeft laten leggen. De onderneming zegt voor de helft eigenaar te zijn van Oaks Grove's Heartfelt en dús ook van de embryo's. Mares of Macha heeft in eigen land rechtszaken lopen tegen het Estlandse fokbedrijf Reval ProTeam over het bezit van de merrie. Het beslag is daar onderdeel van.

,,Mijn cliënt heeft niets te maken met dat conflict, maar wordt wel de dupe", zegt zijn raadsman Van den Broek. Op het moment dat Yamout het recht kocht op eicellen van de merrie, was Reval ProTeam nog volle eigenaar, maar toen de eitjes bevrucht werden bleek het paard ondertussen ook voor vijftig procent in bezit bij Mares of Macha. Het is aan de kortgedingrechter om te bepalen wie recht heeft op de embryo‘s.

Duistere praktijken

Advocaat Joëlle Bongers van Mares of Macha trok tijdens de zitting de integriteit van Dutch Equine Reproduction sterk in twijfel. Volgens haar is Ayout niet meer dan een stroman van zijn Libanese landgenoot Munir Uwaydah. Hij trekt aan de touwtjes bij Reval ProTeam en is met zijn Duitse handelsstal ook eigenaar van de merrie (geweest), zo pleit Bongers. Volgens een artikel in het Duitse tijdsschrift Der Spiegel waar de advocaat naar verwijst, houdt Uwaydah zich bezig met ondoorzichtige praktijken en wordt hij in Amerika gezocht voor oplichting met zorgverzekeringen voor 123 miljoen dollar. ,,Nergens blijkt dat Ayout daadwerkelijk heeft betaald voor de embryo's."