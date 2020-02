Ruzie over moorkop en Zwarte Piet gaat nog lang duren: ‘Wen er maar aan’

De schoolvereniging had goede bedoelingen en was wellicht geïnspireerd geraakt door de snel groeiende lijst van naamsveranderingen de afgelopen jaren. Zo ging Kerstmis hier en daar door als het lichtjesfeest en werd Pasen een lentefeestje. De bijbehorende paas- en kerststol liggen sinds 2016 als feeststol in de supermarkt en negerzoenen waren natuurlijk al langer niet meer te koop.



In onze wens om het goed te doen, gaan we steeds een stap verder, zeggen deskundigen. Want als je eenmaal kritisch gaat rondkijken, wordt de twijfel groter. Dan voor de voorzichtigheid alles maar langs de morele meetlat: feestdagen, tradities, snacks en al onze historische (zee)helden en de discussie daarna, of ze hun straat, plein of tunnel mogen houden, wordt steeds feller gevoerd.



Was IKC Carrousel naïef? Of moeten scholen - maar ook de bakker in Monster die zijn moorkoppen omdoopte - niet zeuren over de commotie die ze veroorzaken en zich gewoon even schrap zetten, want het went vanzelf, al die veranderingen?