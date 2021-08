Ruzie bij de kassa in de Albert Heijn in Eindhoven: man in rug gestoken

Drama in Lissabon: 20-jarige Nederland­se overleden na geweldsin­ci­dent, vriend aangehou­den

25 augustus Een 20-jarige vrouw uit Enschede is zaterdag zo hard geslagen in Lissabon, dat zij een dag later aan de gevolgen daarvan is overleden. Haar vriend, een 21-jarige Nederlander, is aangehouden als vermoedelijke dader. De ambassade in Lissabon verleent bijstand aan haar familie, aldus een zegsman van het ministerie van Buitenlandse Zaken.