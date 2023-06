Rutte schudt het hoofd bij kringgesprek met kinderen over slavernij: ‘Slaven, bizar hè?’

Spoor is instabiel, rails ‘klappert’: Nijmeegse brug mogelijk dagen langer dicht

De spoorbrug over de Waal bij Nijmegen is ‘uit veiligheidsoverwegingen’ de hele dag dicht en het is niet uitgesloten dat het nog langer gaat duren. Het spoor is ‘instabiel’ en zou ‘kunnen klapperen’. Dat stelt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail.