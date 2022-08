Rutte kan huishoudens dit jaar niet extra helpen, ondanks ‘historisch slechte koopkrachtcijfers’

Die waarschuwing is niet nieuw. Al sinds het voorjaar waarschuwt het kabinet weinig middelen te hebben om nog dit jaar iets te doen aan de slechte koopkracht. Maar de boodschap is wel extra pijnlijk nu het CPB een economisch beeld schetst dat sinds de jaren negentig niet zo somber was. ,,We sluiten het niet helemaal uit, maar het is toch zo dat we vooral kijken naar 2023", zegt Rutte in zijn eerste persconferentie na de zomerperiode.