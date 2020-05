Rutte en zijn ministers geven alle complotdenkers munitie om mee te schieten

Amerika verwacht 3000 doden per dag, KLM stelt gebruik mondkapjes aan boord verplicht per 11 mei

22:22 Het aantal nieuwe sterfgevallen lijkt wereldwijd te dalen of stijgt langzamer, onder meer in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. In Nederland is het aantal meldingen van overledenen het laagst sinds 19 maart. Volgens Donald Trump hebben de Verenigde Staten eind dit jaar een vaccin tegen het coronavirus, iets wat echter onzeker is volgens een van zijn belangrijkste adviseurs, dr. Fauci. Lees hier onder het liveblog van de afgelopen dagen terug.