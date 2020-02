Rutte en Schouten breken overleg met boeren af om ‘Judas’-uitspraak

Farmers Defence Force (FDF), een van de organisaties binnen het collectief, haalde vanochtend in een verklaring stevig uit naar partijen in de vlees-, zuivel- en voersector en de bancaire wereld. In de verklaring staat: ,,Iedereen die de sector nu verraadt, zal dat weten.”



Volgens FDF zijn er ‘sterke signalen’ dat deze partijen buiten het Landbouw Collectief om door landbouwminister Carola Schouten zijn uitgenodigd om te praten over oplossingen in de stikstofproblematiek. ,,Allemaal mogen ze bij Schouten komen om de sector als een Judas te verraden.”

Woorden terugnemen

Rutte en Schouten eisen dat FDF de dreigende woorden terugneemt. Schouten laat weten dat er termen zijn gebruikt die zij ‘niet acceptabel’ vond. ,,Ik praat met iedereen, ik bepaal zelf met wie ik praat, dat bepalen anderen niet voor mij.’’ Maar het gaat haar ook om de toon.



,,Ik lees woorden als verraad en Judas, zo spreek je daar niet over’’, aldus Schouten. Rutte verbaasde zich erover dat de vertegenwoordiger van FDF tijdens het overleg niet wist van het persbericht. ,,Laat FDF dit eerst maar in eigen kring bespreken’’, zegt Rutte.



Volgens Rutte is het heel belangrijk dat ,,de levensmiddelenindustrie, de wetenschap weten dat ze veilig en op een goede manier op met ons in gesprek kunnen. Ik vind de teksten heel ver gaan.” Voorzitter Aalt Dijkhuizen zegt dat het Landbouw Collectief afstand heeft genomen. ,,Wij gaan in gesprek met FDF om te zien hoe we dit kunnen corrigeren.”



Over kwestie praten

Vanavond komen de organisaties in het Landbouw Collectief bij elkaar om over de kwestie te praten. De boerenorganisaties verzetten zich tegen inkrimping van de veestapel om daarmee het stikstofprobleem in Nederland op te lossen. Komende vrijdag maakt het kabinet bekend ruim een half miljard euro uit te trekken voor boeren die willen stoppen of verduurzamen. Vooral FDF is fel gekant tegen inkrimping van de veestapel.

Het ziet er dan ook niet naar uit dat het kabinet een akkoord zou kunnen sluiten met het Landbouw Collectief. ,,Het is niet zo dat wij nu bepaalde zaken gaan uitstellen’’, zegt minister Schouten. ,,Wij willen de overleggen gaande houden, maar dat moet wel op een manier die acceptabel is voor iedereen. Ondertussen werkt het kabinet gewoon door.’’

Volledig scherm De omstreden verklaring van Farmers Defence Force © FDF