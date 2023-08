Russische bommenwerper komt richting Nederlands luchtruim, luchtmacht zet F-16's in

In zo’n situatie worden de F-16's door de gevechtsleider naar het vliegtuig in kwestie gestuurd. De gevechtsvliegtuigen proberen radiocontact te maken en begeleiden het vliegtuig zo lang als nodig is. In het uiterste geval kan de QRA de opdracht krijgen om het toestel neer te halen.

Zeldzame situatie

Een QRA werd voor het laatst in Nederland gegeven in 2017 om een passagiersvliegtuig te onderscheppen dat het contact met de luchtverkeersleiding had verloren. In België werd in 2021 twee keer een QRA gegeven: in maart ging het om twee Russische bommenwerpers die het Nederlandse luchtruim naderden, in november waren het twee bommenwerpers boven de Noordzee. In beide gevallen werd de QRA overgenomen door de Britten.