Russisch ‘spionagepand’ in Amsterdam gekraakt, krakers kijken hun ogen uit

Man van bungelende benen bij Dum­pert-ru­zie doet zijn verhaal: ‘Wij zijn geen Sjonnie en Anita’

Deze man uit Diemen gaat viral op internet met zijn uit een bestelbus bungelende benen. Maar E. krijgt vooral veel kritiek sinds zijn filmpje van de verkeersruzie bij Klarenbeek is uitgelekt. Tegenover deze site wil hij graag zijn kant van het verhaal vertellen. ,,We dachten: we moeten hem tegenhouden. Hij gaat iemand vermoorden.’’