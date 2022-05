Russisch olieschip dobbert nog altijd voor de kust van IJmuiden, bestemming onbekend

Het is nog altijd onduidelijk wat er met het omstreden schip met Russische olie gaat gebeuren dat voor anker ligt voor de kust bij IJmuiden. De haven van Amsterdam had vanochtend nog altijd geen verzoek vanaf de Sunny Liger ontvangen om binnen te varen.

Dat meldt een woordvoerder van Port of Amsterdam. Ook bij vakbond FNV Havens, die havenmedewerkers met klem opriep om ‘met de poten af te blijven’ van het onder de vlag van de Marshalleilanden varende schip, weten ze nog niet wat er gaat gebeuren.

De vanuit het Russische Primorsk vertrokken Sunny Liger werd eerder in Zweden geweigerd omdat Zweedse havenarbeiders alle schepen weigeren die een band met Rusland hebben. Nadat de Oekraïense ambassadeur erop had gewezen dat het schip Sunny Liger onderweg was naar Rotterdam, kwam FNV Havens vrijdag met een klemmende oproep om het schip niet aan te laten meren in Rotterdam. Nu ligt het schip dus voor anker voor IJmuiden.

Het met olie geladen schip kan op juridische gronden niet worden geweigerd uit Nederlandse havens, stelde minister van Buitenlandse Zaken, omdat het niet onder Russische vlag vaart. Bovendien zijn Russische olie en gas op dit moment uitgezonderd van Europese sancties en is niet gebleken dat het schip is gekoppeld aan een Russische persoon of entiteit die op de sanctielijst staat.

‘Bloedgeld’

Karel Burger Dirven, honorair consul van Oekraïne, stelt op de achtergrond betrokken te zijn bij de lobby om het olieschip buiten de Nederlandse havens te houden. Hij hoopt dat de Sunny Liger rechtsomkeert maakt en terug naar Rusland vaart. Burger Dirven noemt het geld dat de Russen met de olie verdienen ‘bloedgeld’ en pleit voor een volledige havenboycot voor Russische schepen en producten. ,,Dus ook voor fossiele brandstoffen. Dat is echt nodig om Poetins verdienmodel te stoppen. Onze havens staan nog steeds wagenwijd open, blijkt nu wel.”

Gisteren stelden de Kamerleden Kati Piri (PvdA) en Pieter Omtzigt (Groep Omtzigt) Kamervragen over de Sunny Liger. Zij willen van het kabinet weten welke bedrijven van plan zijn (of waren) om de olie van het schip te lossen of te kopen. Ook zijn Piri en Omtzigt benieuwd of er de laatste weken meer schepen met Russische olie of kolen zijn aangemeerd in Nederlandse havens.

Het kabinet riep eerder op om geen olie of kolen meer uit Rusland af te nemen. Sowieso is Nederland voornemens om zo snel mogelijk af te raken van de afhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas. Dat moet voor het einde van dit jaar gebeurd zijn.