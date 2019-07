Run op smartphonehouders voor fietsers sinds invoering app- en belverbod

Volgens Baardemans is sprake van een ‘idioot grote toename’. ,,Als je het met vorig jaar - toen we er enkelen verkochten - vergelijkt is de verkoop met misschien wel duizend procent toegenomen. Puur op basis van de cijfers in de afgelopen twee maanden is onze conclusie dat fietsers in hun hoofd toch al behoorlijk goed bezig zijn geweest met het naderende appverbod.” Hij verwacht en hoopt dat de aandacht voor de accessoire nog wel even aanhoudt. ,,Ze vliegen nu in elk geval als warme broodjes en welhaast hysterisch over de toonbank.”



Webwinkel Coolblue merkte er een paar weken geleden nog weinig van dat fietsers de dingen massaal aan het inslaan zijn. Ottelien van Pelt: ,,Vooropgesteld: toen was het verbod natuurlijk nog niet ongevoerd. Wel zagen we recent dat dergelijke houders eigenlijk alleen door bepaalde doelgroepen worden aangeschaft zoals motorrijders of mensen die met bijvoorbeeld een elektrische fiets veel kilometers buiten de stad maken. Onze indruk was medio juni dat ze veel minder worden verkocht voor doorsnee gebruik in de stad”, aldus de zegsvrouw van Coolblue. De jongste statistieken heeft het bedrijf nog niet. ,,Maar die zullen niet veel afwijken van concurrenten.”



De Fietsersbond liet gisteren overigens weten dat de smartphonehouders handig zijn om op een fietsstuur te monteren. Maar dan alleen om er tijdens het rijden mee te navigeren. Appen terwijl de telefoon in de houder zit is, zo benadrukt de organisatie, net zo gevaarlijk als de smartphone tijdens het rijden in de hand houden. De politie gaat appende en bellende fietsers rigoureus op de bon slingeren. Met name jonge fietsers riskeren een prent.