Run op griepprik verwacht, Nederland koopt half miljoen extra vaccins

Het ministerie van Volksgezondheid denkt dat er dit najaar honderdduizenden Nederlanders extra voor een griepprik naar de huisarts gaan. Daarom heeft het RIVM naar schatting zo'n half miljoen meer vaccins ingekocht dan in andere jaren. Ter vergelijking: in 2018 kregen ruim 3 miljoen Nederlanders een griepprik.

De extra aangekochte doses waren volgens het ministerie het maximaal haalbare, aangezien ‘de internationale vraag naar griepvaccins groot was dit jaar'. ,,Zeker in het begin van de crisis is Covid-19 regelmatig met griep vergeleken en griep is gevaarlijk voor dezelfde risicogroep. We willen voorkomen dat mensen dubbel getroffen worden", meldt een woordvoerder van Volksgezondheid.

Bekijk hier een grafiek met de geschatte oversterfte door griep in de afgelopen tien winters. In 2013/2014 was de griepgolf volgens de Rijksoverheid zo beperkt dat er geen sprake was van extra overlijdens in Nederland.

Griepdoden

Niet gunstig

Lees vanaf 11.30 uur op deze website alles over griep- en coronadoden en of je die vergelijking wel kunt maken. Hebben coronasceptici een punt? En waarom was het aantal griepdoden deze winter eigenlijk zo laag? (Premium) Christian Hoebe, hoogleraar infectieziektebestrijding aan de universiteit in Maastricht, vindt dat een logische gedachte. ,,Als je oud of kwetsbaar bent, is de combinatie van griep en corona in één winter natuurlijk niet gunstig.”



Ieder jaar krijgen zo'n zes miljoen Nederlanders een uitnodiging voor een griepvaccinatie. Dat geldt voor zestigplussers, maar ook voor mensen met onderliggende aandoeningen, zoals hart- en longziekten en diabetes. Veel zorginstellingen bieden hun personeel de griepprik gratis aan. De kans om griep te krijgen vermindert door vaccinatie met gemiddeld 40 procent, meldt onderzoeksinstituut Nivel.

Prik voor zorgpersoneel

Intussen roept de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zorgpersoneel op om zich massaal te laten inenten. ,,We willen niet een dubbele epidemie in het ziekenhuis hebben: corona én influenza", zegt NVZ-woordvoerder Wouter van den Horst. ,,Nu er nog geen vaccin tegen corona is, is de urgentie voor griepvaccinatie natuurlijk extra groot.”

Vorig jaar kreeg ongeveer een derde van het ziekenhuispersoneel een prik. De NVZ zou graag zien dat dat percentage dit najaar veel hoger ligt. Van der Horst: ,,Om maximaal effect te hebben, zou je een vaccinatiegraad van 90 procent willen hebben. Maar vaccineren gebeurt in Nederland natuurlijk op vrijwillige basis.”

Steun voor oproep

Vanuit ziekenhuizen wordt de oproep van de NVZ ondersteund. ,,Ik zou graag al het zorgpersoneel ook de griepprik zien krijgen, naast alle doelgroepen. Zeker nu in deze omstandigheden", zegt arts-microbioloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg, verwijzend naar corona.

Zijn collega Bert Niesters van het UMCG in Groningen denkt er hetzelfde over. ,,Personeel met griep kan ook kwetsbare patiënten besmetten. Door een griepgolf in het ziekenhuis zou het personeel al overbelast kunnen raken. Moet je nagaan als je er ook nog eens een coronagolf bij krijgt. Wij zouden het liefst zien dat iedereen een prik krijgt, en voeren daar in het ziekenhuis ook altijd actief campagne voor. De vraag is wel of er genoeg vaccins zijn om iedereen in te enten.”

