Run op e-bikes: leasefiets in 2020 goedkoper dan Netflix-abonnement

Bij Stella Fietsen, marktleider in e-bikes, is het deze dagen even geen vakantie. De afgelopen maanden heeft de fabrikant grote hoeveelheden extra componenten ingeslagen voor zijn assemblagefabriek in Nunspeet. ,,We houden meteen na 1 januari rekening met een flinke verkoopstijging’’, vertelt directeur Daan van Renselaar. Zijn bedrijf verkocht vorig jaar 65.000 e-fietsen. ,,Komend jaar zullen dat er nog veel meer zijn.”



Ook bij Accell Group, de fabrikant achter bekende merken als Sparta en Batavus, is het alle hens aan dek. ,,Wij hebben ruimte gemaakt voor extra productiecapaciteit in onze fabrieken”, zegt woordvoerster Debbie de Wagenaar.



Aanleiding voor de drukte is de nieuwe leaseregeling voor fietsen, die overmorgen ingaat. Brancheverenigingen Bovag en Rai verwachten dat er in 2020 tot wel 150.000 extra e-bikes over de toonbank gaan. De leaseregeling bepaalt de bijtelling voor leasefietsen op 7 procent. Dat maakt het voor bedrijven bijzonder aantrekkelijk om personeel een stekkerfiets ter beschikking stellen.

Netflix-abonnement

Een werknemer die een fiets van 3.000 euro leaset, hoeft slechts 210 euro bij zijn belastbaar inkomen op te tellen. Netto kost de leasefiets dan slechts 7 euro per maand. Dat is minder dan een Netflixabonnement. De werkgever betaalt de aanschaf van de fiets (of het totale leasebedrag) uit de reiskostenvergoeding die werknemers ontvangen. Voor werknemers vormt dit overigens nog wel een addertje onder het gras.



Bij Stella hebben zich de afgelopen maanden duizenden bedrijven gemeld. ,,Het gaat als een tierelier”, zegt directeur Van Renselaar. Zeker voor grote bedrijven met minstens vijfduizend werknemers is de leaseregeling aantrekkelijk, stelt hij. Om in te spelen op de e-bike-explosie is Stella zijn eigen leasebedrijf gestart, genaamd Bike Project. Andere fabrikanten doen hetzelfde. Zo heeft fabrikant Gazelle Lease a Bike, terwijl Accell Group opereert onder de naam Accell Zakelijk.



Bij Accell Group kwamen de afgelopen maanden tientallen tot soms honderden aanvragen per dag binnen. ,,Met name grote multinationals en overheden omarmen de leaseregeling”, aldus De Wagenaar. ,,Maar ook thuiszorgorganisaties zijn geïnteresseerd. Niet voor niets introduceerden wij begin december de Batavus zorgfiets.”

Volledig scherm Elektrische fietsen rollen uit de Gazelle fabriek in Dieren © AFP

Omslagpunt in 2020

De leaseregeling geeft de snel stijgende populariteit van e-bikes een nieuwe boost. Vorig jaar waren onder de in totaal een miljoen verkochte rijwielen al ruim 400.000 e-bikes. Inmiddels rijden er 2,6 miljoen stekkerfietsen in ons land rond. Dat is bijna 10 procent van het totale aantal fietsen.



,,Als de huidige groei zich doorzet, zou het zomaar kunnen dat er in 2020 meer stekkerfietsen worden verkocht dan reguliere rijwielen”, zegt Debbie de Wagenaar van Accell Group. Directeur Van Renselaar is ervan overtuigd dat dit gebeurt. ,,Op de langere termijn kan het aantal verkochte e-fietsen naar 70, 80 procent.”



Uit onderzoek in opdracht van de International Bike Group (IBG), moederbedrijf van Fietsenwinkel.nl, blijkt het potentieel van de zakelijke fiets. Momenteel gaat slechts 4 procent van de werknemers per e-bike naar het werk, blijkt uit IBG's e-Bike Forenzenmonitor. De stekkerfiets wordt met name voor afstanden tot 15 kilometer gebruikt. De cijfers bevestigen volgens directeur Davy Louwers dat de e-bike een serieus woon-werktransportmiddel gaat worden. ,,De vraag is alleen wanneer het effectieve gebruik doorbreekt en de e-bike de auto, bus of trein in zijn geheel meerdere dagen gaat vervangen.”

Volle stationsstallingen

NS en ProRail verwachten in elk geval nog meer drukte in hun al overvolle stationsstallingen. ,,E-bikes zullen komend jaar enorm verkopen, een deel daarvan belandt in onze stallingen”, zegt Wouter van Minderhout, programmamanager fietsen bij ProRail. ,,De vraag is alleen: hoeveel?” Eerder deze maand trok ProRail al aan de bel over het toenemende aantal e-fietsen in stationsstallingen.

Leasefiets goed voor milieu Met de nieuwe leaseregeling hoopt het kabinet duurzaam vervoer een oppepper te geven. De bestaande regeling bleek totaal niet populair, zowel werkgevers als werknemers vinden de regels veel te complex. Als gevolg daarvan rijden er nu slechts tienduizend leasefietsen rond. Om het tij te keren, besloot het kabinet in maart vorig jaar de leaseregeling per januari 2020 te versimpelen. Voortaan geldt net als bij auto’s een forfaitaire bijtelling. ,,Fietsen is gezond, goed voor het milieu en vermindert files”, stelde ex-staatssecretaris van Financiën Menno Snel destijds. ,,Toch pakken nu nog te veel mensen de auto als ze naar het werk gaan.”