Ruim miljoen coronaprikken de prullenbak in: ‘De overschotten zijn overal groot’

Na de mondiale run op vaccins in 2020 is nu een race gaande om te voorkomen dat de kostbare vloeistof bij het afval verdwijnt. Westerse landen zoeken in allerijl naar bestemmingen om hun overschotten te doneren. Maar dat lukt nog amper.

Door de ruime inkoop zit Nederland met ruim 11 miljoen ongebruikte doses vaccins, en van zeker 3,5 miljoen shots vervalt vanaf deze week in etappes de houdbaarheidsdatum. De coronavaccins zijn in de diepvries slechts negen maanden houdbaar.

Nicaragua en Vietnam

Na een lobby via lokale ambassades hebben Nicaragua en Vietnam onlangs aangegeven samen 1,7 miljoen doses over te nemen. Maar daarna blijven nog 1,8 miljoen coronavaccins over die dus vernietigd moeten worden. ,,Het gaat nu eerst om AstraZeneca-vaccins, die vervallen voornamelijk per eind mei en een klein deel per eind juni”, meldt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid op vraag van deze site.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Luister ook onze podcast Politiek Dichtbij:

Als de rest van de elf miljoen overbodige vaccins ook moet worden vernietigd, loopt de teller van onbenut maar wel uitgegeven belastinggeld al snel op tot tientallen miljoenen euro’s.

Quote De hele wereld zit met hetzelfde probleem: de overschot­ten zijn groot Woordvoerder ministerie van Volksgezondheid

,,De hele wereld zit met hetzelfde probleem: de overschotten zijn groot”, meldt de woordvoerder. ,,Het internationale donatiepogramma Covax neemt ook geen vaccins meer aan, dus nu proberen we met andere landen een-op-een donatieafspraken te maken.”

Wereldwijd overschot

Experts verwachten de komende tijd wereldwijd een overschot van een miljard coronavaccins. De vloeistoffen verdwijnen overigens niet onbehandeld in het riool. Vernietiging gebeurt in Nederland gecontroleerd, onder supervisie en volgens Europese richtlijnen.

Voor een eventuele nieuwe grote vaccinatieronde zijn voldoende vaccins beschikbaar, al kan de woordvoerder geen aantallen geven.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © AP/Matt Rouke

De vaccins worden momenteel aangepast zodat ze bescherming bieden tegen meerdere virusvarianten, meldt Ben van der Zeijst, emeritus hoogleraar vaccins. ,,Ik zie niet gebeuren dat we nog een keer met die oude vaccins gaan vaccineren. Ik vind het niet zo erg dat we over hebben. In de pandemie geldt: better safe than sorry. En het overschot had minder kunnen zijn als de logistiek en vaccinatiebereidheid in bijvoorbeeld Afrika beter zouden zijn.”

Om de overschotten verder te beperken, is Nederland in EU-verband ook in gesprek met farmaceuten om leveringen uit te stellen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de coronavaccins: