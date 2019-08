Ruim kwart snelwegdoden omzeilde bewust gordelverklikker

Meer dan een kwart van de mensen die in 2017 overleed op een Nederlandse snelweg, droeg geen autogordel. Dat blijkt uit een analyse van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van Rijkswaterstaat.

Van de 58 doden op de rijkswegen die in een motorvoertuig zaten, is van achttien overledenen bekend dat ze geen gordel droegen. Daarbij gaat het om twaalf bestuurders en zes passagiers. Van nog eens elf gestorven weggebruikers is onbekend of ze een gordel droegen. Bijna de helft (27 overledenen) droeg aantoonbaar wel een autogordel, twee overledenen slechts een heupgordel.

„We zijn geschrokken van deze aantallen, helemaal omdat veel verongelukte automobilisten bewust de gordelverklikker hadden omzeild”, zegt woordvoerder Patrick Rigebregt van de SWOV tegenover de Telegraaf.

Elf in 2016

In 2016 overleden 66 mensen op de snelweg. Toen droegen elf van hen aantoonbaar geen gordel. In achttien gevallen kon gordelgebruik in 2016 niet worden aangetoond, of werd het niet gerapporteerd.

Uit de analyse van de SWOV blijkt ook dat het bij dodelijke ongevallen op de snelweg vaak gaat om kop-staartbotsingen of aanrijdingen waarbij de bestuurder van de weg raakt en met de auto tegen een boom of in een greppel tot stilstand komt.

Onoplettendheid

‘De meeste ongevallen ontstonden door onoplettendheid of bewust risicogedrag van de weggebruiker op een weg die weinig ruimte biedt voor menselijke fouten. In een klein deel van de ongevallen speelde ook een voertuigdefect een rol’, aldus het instituut.