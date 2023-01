Ruim helft jonge vrouwen slachtoffer seksueel grensoverschrijdend gedrag in 2022

Reggery kent de verleidin­gen van de drugshan­del: ‘Wie aan het grote geld heeft geroken, is verloren’

Een paar duizend euro verdienen met een nachtelijk drugsklusje in de haven? Genoeg Rotterdamse jongeren zwichten voor die verleiding van het snelle geld. Reggery Gravenbeek snapt waarom ze het risico nemen om in de gevangenis te eindigen - ook hij had een ‘drugsbaan’. ,,Als je eenmaal een stapel geld in handen hebt gehad, ben je verloren.”

