Ruim duizend demonstranten op de Dam vragen steun voor Iraanse protesten: ‘Vrouwen, leven, vrijheid’

Zeker duizend mensen zijn zondagmiddag naar de Dam gekomen om hun steun uit te spreken voor de Iraanse protesten. In Iran wordt al een maand geprotesteerd tegen de verplichte hoofddoek en algehele repressie in het land.

De demonstratie werd georganiseerd door Azadi Collectief, een actiegroep bestaande uit voornamelijk Koerdische, Iraanse en Afghaanse Nederlanders. ‘Collectief zijn wij getuigen van meer dan 40 jaar aan mensenrechtenschendingen in ons land van herkomst’, schrijft de organisatie. ‘Wij kunnen drie demonstraties houden - maar wij kiezen voor één demonstratie in solidariteit.’

De bijna tien miljoen Koerden in Iran staan vooraan in de huidige protesten en krijgen ook met het meeste geweld te maken. En vanwege de gedeelde taal en het feit dat er veel Afghanen in Iran wonen, is de onderlinge solidariteit tussen Iraniërs en Afghanen groot.

Jina Mahsa Amini

Precies een maand geleden werd de Iraans-Koerdische Jina Mahsa Amini (22) gearresteerd door de religieuze politie omdat zij haar hoofddoek ‘te los’ droeg. Later stierf ze in politiehechtenis. Haar dood zette een golf van protesten op gang, eerst voornamelijk in de Koerdische gebieden en inmiddels door heel Iran.

Vrouwen nemen hierin het voortouw. De Koerdische vrijheidskreet ‘Jin, jîyan, azadî’ (Vrouwen, leven, vrijheid) en de Perzische vertaling ‘Zan zendegi azadi’ zijn de leuzen van de opstand geworden.

Diezelfde leus is zondagmiddag op de Dam te horen. Het Azadi Collectief wil zo solidariteit tonen, maar vraagt ook om concrete actie. In een petitie die zo’n 6750 keer is ondertekend, worden overheden en universiteiten opgeroepen om zich uit te spreken. Ook willen de actievoerders dat slachtoffers van het geweld hier kunnen rekenen op opvang, en dat vervolgde vrouwen, meisjes en lhbti’ers met humanitaire visa naar Europa worden gehaald.

Arrestaties en doden

De demonstranten in Iran spreken zich uit tegen de verplichte hoofddoek, de zedenpolitie en (vrouwen)onderdrukking in het algemeen, maar steeds meer ook tegen het gehele regime. Ook de maanden voor Amini’s dood was het al onrustig in het land, mede vanwege de economische malaise.

De reactie van de autoriteiten is tot nu toe om de protesten hard neer te slaan. Volgens IHRA, een in Noorwegen gevestigde Iraanse mensenrechtenorganisatie, zijn zeker 201 mensen gedood, waaronder 23 kinderen. Volgens Iraanse oppositiemedia zijn er al meer dan achtduizend mensen gearresteerd.

Zaterdagavond brak een brand uit in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran, waar veel politieke gevangenen vastzitten, waaronder opgepakte demonstranten van de afgelopen maand. Volgens de Iraanse overheid zijn er vier doden en 61 gewonden gevallen. Het staatspersbureau spreekt van een gevecht tussen gevangenen, maar wat er precies is gebeurd, is niet onafhankelijk vast te stellen. Volgens persbureau Reuters werden in de omgeving ook schoten gehoord.

De afgelopen maand kwamen wekelijks mensen bijeen in Amsterdam, Den Haag en vele andere Europese steden om hun solidariteit te tonen met de Iraanse demonstranten.

Volledig scherm Een vrouw knipt haar haar af tijdens een demonstratie in het Zweedse Stockholm. © ANP / EPA

