Ruim dertig partijen sluiten zich aan bij kort geding ID&T tegen overheid

De partijen zijn het niet eens met de beslissing van het kabinet om als gevolg van het toenemende aantal coronabesmettingen ongeplaceerde publieksevenementen te verbieden. Ze noemen de beslissing ‘onzorgvuldig voorbereid en onjuist’. ,,De verenigde organisatoren vragen aan de voorzieningenrechter bij wijze van voorlopige voorziening toestemming om publieksevenementen die voldoen aan de Fieldlab-voorwaarden toe te staan”, staat in een persbericht van festivalorganisator ID&T, die circa zeventig evenementen per jaar organiseert, onder meer de festivals Defqon.1, Mysteryland, Awakenings, Sensation, Thunderdome, Welcome to the Future, Amsterdam Open Air en Milkshake.

ID&T kondigde vrijdag direct na de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) al een kort geding aan. Volgens Ritty van Straalen, topman van ID&T, heeft de organisatie de afgelopen dagen veel steunbetuigingen gekregen door bezoekers, artiesten en partners. ,,Dat zoveel partijen uit de markt zich bij ons aansluiten geeft goed weer wat de impact is op de hele publieksevenementenbranche.”

De organisatie van de Formule 1, die begin september staat gepland op het circuit in Zandvoort, heeft zich als mede-eiser eveneens aangesloten bij het kort geding. ,,Ook als grootschalig sportevenement hebben wij te maken met een lange aanlooptijd en grote financiële risico’s”, zegt Imre van Leeuwen, algemeen directeur bij F1 Dutch Grand Prix Zandvoort. ,,Het is daarnaast voor ons internationaal niet uit te leggen dat we minder dan drie weken voor aanvang van het evenement pas duidelijkheid hebben over de voorwaarden waaronder we het evenement kunnen organiseren. Het is extra zuur dat we, ondanks het goede werk van Fieldlab Evenementen én de hoge vaccinatiegraad die Nederland bereikt heeft, straks, ondanks dat het veilig kan, mogelijk niet in staat zijn om er voor het oog van de wereld een groot succes van te maken.”

Fieldlab Evenementen heeft tijdens de coronacrisis testevenementen opgezet. Daarbij werd gekeken naar hoe er op een veilige manier evenementen konden plaatsvinden. Het ging bijvoorbeeld om een voorstelling van cabaretier Guido Weijers, een interland van het Nederlands elftal, festivals in Biddinghuizen, een marathon in Enschede en een concert in Den Haag. Bezoekers moesten zich vooraf laten testen. In totaal waren er 129.000 mensen bij de evenementen, met 103 mogelijke coronabesmettingen.