Ruim 64.000 besmettingen, aantal coronapatiënten in ziekenhuizen weer gestegen

Het aantal nieuwe coronagevallen stijgt steeds verder. Afgelopen etmaal zijn 64.107 positieve tests geregistreerd. Voor een maandag is dat het hoogste aantal in een maand tijd. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is ook gestegen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen week iets meer dan 410.000 meldingen van positieve tests. Dat is het hoogste niveau sinds 17 februari, zo’n drie weken geleden. Het gemiddelde stijgt voor de zevende dag op rij.

De overheid hield er al rekening mee dat de versoepelingen van de coronaregels konden leiden tot een nieuwe opleving van het coronavirus. Daarom krijgen risicogroepen sinds afgelopen vrijdag opnieuw een boosterprik.

Amsterdam voert de lijst aan met 1971 positieve tests. Daarna volgt Den Bosch. De Brabantse hoofdstad, waar 1593 besmettingen werden bevestigd, verkeert sinds de carnavalsperiode in de landelijke top. In Eindhoven kwamen 1200 gevallen aan het licht, in Rotterdam 1156 en in Utrecht 1145. Ook in Tilburg (1130), Breda (1129) en Maastricht (1010) waren er meer dan duizend positieve coronatests. Alleen op Ameland en Schiermonnikoog testte niemand positief.

Het aantal sterfgevallen is redelijk stabiel. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat vijf mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Het gaat om twee mensen uit Amsterdam en verder om inwoners van Apeldoorn, Zevenaar en IJsselstein. In de afgelopen zeven dagen zijn 60 sterfgevallen door corona gemeld, vergelijkbaar met de periode ervoor.

Er liggen maandag 1486 patiënten die besmet zijn met het virus, 118 meer dan een dag eerder. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op maandagen zijn de aantallen wel vaker hoger dan de rest van de week, omdat in de weekenden minder patiënten worden ontslagen.

Op de ic’s zijn tussen zondag en maandag twaalf nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen, op de verpleegafdelingen 156. Op de intensive cares liggen nu 161 patiënten met Covid-19, vier meer dan op zondag. Op de verpleegafdelingen gaat het om 1325 coronapatiënten, 114 meer dan een etmaal geleden.

Het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen wisselt al een aantal dagen maar bleef zondag vrijwel gelijk. Toen lagen 1211 mensen met het virus op verpleegafdelingen, per saldo 10 meer dan een dag eerder. Op de intensive cares bleef het aantal patiënten gelijk: 157. Op verpleegafdelingen kwamen in totaal 130 nieuwe patiënten binnen. Dat was het laagste aantal in zes dagen. Ic’s namen 14 nieuwe ernstig zieke coronapatiënten op.

Het LCPS maakt in de dagelijkse cijfers geen onderscheid tussen patiënten die vanwege hun coronabesmetting zijn opgenomen en mensen die om een andere reden in het ziekenhuis liggen en dan toevallig besmet blijken. Het coördinatiecentrum benadrukt dat het voor de druk op de ziekenhuiszorg niet uitmaakt wie er mét of vanwege corona in het ziekenhuis ligt. Alle patiënten met corona moeten in isolatie worden verpleegd, wat veel extra tijd kost.

Meer mensen naar teststraat GGD, veel minder toegangstesten Nu het aantal coronagevallen weer toeneemt, stijgt ook het aantal mensen dat zich bij de GGD laat testen op besmetting. In de teststraten werden vorige week 602.825 testen uitgevoerd, meldt de overkoepelende GGD GHOR Nederland, tegenover ongeveer 375.000 een week eerder. De commerciële teststraten hebben het juist veel rustiger nu carnaval achter de rug is. Zij hadden vorige week 187.732 afspraken voor toegangstesten staan, tegen 372.000 in de week ervoor. Op de meeste plekken hoeven mensen geen negatieve uitslag van een toegangstest te laten zien om binnen te komen. Die plicht geldt alleen nog voor mensen die een binnenevenement met meer dan vijfhonderd bezoekers willen bijwonen. Iedereen moet zich dan op corona laten testen, gevaccineerd of niet. Stichting Open Nederland, de organisatie achter de toegangstesten, zegt dat het aantal beschikbare locaties in de afgelopen weken licht is gedaald. Of die daling doorzet, weet de stichting niet. De organisatie denkt dat de commerciële testers wachten op de nieuwe coronaregels, waar het kabinet volgende week over besluit. Het nieuwe ‘weegmoment’ is op 15 maart.

