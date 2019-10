Ruim 200 tips binnengekomen over bioscoopdoden

De politie in Groningen heeft de afgelopen dagen meer dan tweehonderd tips binnengekregen na de vondst van twee doden in een bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep. Dat gebeurde onder meer na verspreiding van camerabeelden en de naam en toenaam van de 33-jarige verdachte Ergün S.

In een bericht op Twitter worden die tipgevers bedankt door de politie. ,,Jullie hadden concrete informatie voor ons en ook waren er melders die meedachten in het onderzoek.”



De 33-jarige verdachte in de zaak van het echtpaar Gina (55) en Marinus (56) uit Slochteren, dat zaterdag in de bioscoop om het leven werd gebracht, ligt nog altijd in het ziekenhuis. Hij werd zondag bij zijn aanhouding in zijn benen geschoten, onder meer omdat hij een mes in zijn hand had. De man werd aangehouden en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.



Het tijdstip van zijn voorgeleiding is nog niet bekend. De man was wellicht in Groningen omdat zijn ex-vriendin daar in de provincie woont. Rotterdammer Ergün S. heeft zelfs een kind met haar. Een familielid zegt dat de relatie zo’n drie jaar geleden stukliep en dat zij verhuisde naar het noorden van het land, waar haar moeder woont.

Volledig scherm Bosjes bloemen voor de Pathé-bioscoop in Groningen, een dag nadat een echtpaar uit Slochteren dood is aangetroffen. © ANP

Slaapplaats

De familie van Ergün denkt dat hij de bioscoop binnenging - of misschien zelfs al in het complex aanwezig was - omdat hij een slaapplaats zocht. Ergün zou al enkele weken in Groningen rondzwerven en heeft psychische problemen. ,,Hij ging aanvankelijk wel vaker naar Groningen voor zijn ex-vriendin en hun kind. In het begin vroeg zij soms of hij wilde komen, dan wilde ze ineens niks meer van hem weten,” zegt het familielid.

Ergüns zus denkt toch niet dat hij nu op zoek was naar zijn ex en kind. ,,Want zij woont niet in de stad Groningen maar in een plaats daar in de buurt, we denken Winschoten. Al heel lang mocht hij zijn kind niet meer zien. Hij was daar erg verdrietig over.” Ergün heeft psychische problemen. De familie was al bezig hem gedwongen te laten opnemen.

Zwaar toegetakeld

Op camerabeelden is te zien dat de man zaterdagochtend rond 07.30 uur de bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep binnenkomt en kort daarop de bioscoop weer verlaat. In de bioscoop werden later die ochtend rond 09.20 uur de lichamen gevonden.

Het echtpaar maakte de bioscoop al jaren schoon, zegt een halfbroer van Gina. Voor zover bekend zijn de lichamen in het trappenhuis gevonden. Gina op de tweede verdieping en Marinus een verdieping lager bij de roltrap. Ze waren zwaar toegetakeld. Het echtpaar had twee kinderen.

De politie heeft geen enkele aanwijzing dat de verdachte en het echtpaar elkaar kenden. Ook zijn er nog geen aanwijzingen dat er spullen, zoals bijvoorbeeld geld, uit de Pathé-bioscoop zijn meegenomen.