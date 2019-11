Ruim 1000 kilometer file door onstuimig weer

foto Visboer schiet weer raak met fraaie eekhoornfo­to: ‘Mijn werk gaat hele wereld over’

8:48 De Noordwijkse visboer en hobbyfotograaf Dick van Duijn (34) heeft voor de tweede keer in een paar maanden tijd een foto gemaakt die internationaal viral gaat. In september ging het om een in Oostenrijk gemaakt kiekje van een eekhoorn die met gesloten oogjes aan een bloem ruikt, met zijn nieuwste foto schiet Van Duijn wederom raak. Te zien is een eekhoorn die met een nootje in zijn bek, ergens in Brabant, over het water springt.